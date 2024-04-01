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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. "فرقة رضا" تختتم برنامج "هل هلالك 8"

صدى البلد

 تختتم فعاليات النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين ٢٢ رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة،.

و يحيى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، الليلة الختامية لبرنامج هل هلالك ٨، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة لفرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، والتى تعد من روائع رائد الاستعراضات الشعبية محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج  .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية .

البيت الفني للمسرح الدكتورة نيفين الكيلاني الشاعر صلاح جاهين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ساحة مركز الهناجر للفنون

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