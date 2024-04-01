إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات لتوسيع رقعة الأراضي الزراعية..ويؤكدون: يسهم في سد الفجوة بالمحاصيل الاستراتيجية

توجيهات رئاسية بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة

نائبة:القيادة السياسية تولي اهتماما لتأمين احتياجات مصر الغذائية بزيادة المشروعات الزراعية

نائب:مصر تخوض تنمية زراعية شاملة عبر مشاريع عملاقة لتعزيز الأمن الغذائي

أشاد النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة احتياجات المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية ، وأكدوا أن توجيهات الرئيس تأتي في وقتها تماما وفي ظل تحديات اقتصادية عالمية لتعزز الأمن الغذائي لمصر ووفرة في السلع والمحاصيل والمنتجات الزراعية وفرص استثمارية هائلة بالقطاع الزراعي.

فى البداية اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة احتياجات المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، يبرز حرص القيادة السياسية على تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية بما يسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، لاسيما وأن الأزمات العالمية والإقليمية الأخيرة كان لها أثرها السلبي على سلاسل الإمداد وتهديد الأمن الغذائي وهو ما يفرض أهمية تحرك كل دولة من أجل تدبير احتياجاتها من الغذاء والسلع الاستراتيجية ذاتياً وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضافت "هلالي"، أن مشروع مستقبل مصر من المشروعات العملاقة التى تنجزها الدولة باعتباره إضافة نوعية للرقعة الزراعية والامتداد العمراني في مصر، بإقامة مجتمعات قائمة على الزراعة خاصة وأنه يوفر يوفر الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ويدعم قدرات مصر التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية إذ يصل إجمالى مساحة المشروع نحو مليون و100 ألف فدان وتم استصلاح 650 ألف فدان منه، مؤكدة أن مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة نموذج للمشروعات الزراعية المتكاملة ويستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى والحصاد.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مناقشة الاجتماع كذلك آليات دعم المشروعات الزراعية وعلى رأسها جهود توفير المياه للري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، و تطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية، يعكس الإرادة الجادة لدى القيادة السياسية على تذليل كافة المعوقات في زيادة الإنتاج الزراعي لضمان قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.

وأكدت "هلالي"، أهمية توافر كافة الآليات اللازمة لسد احتياجات المشروعات الزراعية بما يلبي تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحسين نظم الري وترشيد استهلاك المياه بما يحقق وفرة في زيادة المعدلات الزراعية وهو ما يساعد على استيعاب متطلبات الزيادة السكانية، ويعزز الوصول لتنمية زراعية شاملة وإحتوائية، موضحة أن تلك المشروعات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية لتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، بما يؤمن احتياجات الشعب المصري.

وقال النائب احمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي يقود قاطرة مشروعات عملاقة زراعية وصناعية لم تشهدها مصر من قبل ولم تعهدها طوال تاريخها الحديث، بمثل هذه الضخامة مثل مشروع مستقبل مصر الزراعي، والذي يعد مستقبل مصر الزراعي بالفعل بحجم مساحة وانتاج هو الاضخم زراعيا في الوطن.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له ، إلى توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كافة احتياجات المشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي، قائلا: تأتي في وقتها تماما وفي ظل تحديات اقتصادية عالمية لتعزز الأمن الغذائي لمصر ووفرة في السلع والمحاصيل والمنتجات الزراعية وفرص استثمارية هائلة بالقطاع الزراعي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، واطلاع الرئيس على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعي المنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة.

واختتم النائب احمد محسن، أن مصر تخوض تنمية زراعية هائلة تناسب حجم سكانها ومتطلباتهم في الحاضر والمستقبل، وهو ما يحسب للسيسي وحكمه ورؤيته الشاملة للتنمية لصالح مصر.