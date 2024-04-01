عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب

صدى البلد

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

الحلقة 21 

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "صيد العقارب" حديث بين إسماعيل الغول وزوجته سميحة حول كيفية وصول الأوراق إلى النيابة،حيث أخبرها إسماعيل أن عايدة هي من قامت بتصوير لحظة اعتقاله وتوريطه في القضية، ونصحها بأن تتصرف وتدفع مبلغاً ما لكي يتمإطلاق سراحه حتى لو كانت التكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

فيما يتعلق بشخصية ياسين، قام بزيارة والده في المستشفى للاطمئنان عليه، وأخبره والده بأن عايدة تخطط لقتله، مما جعل ياسين يجد نفسه في حيرة بين والده وزوجته.

اختتمت الحلقة 21 من مسلسل "صيد العقارب" بكشف عايدة عن حملها، وهو أمر صعبت تصديقه في البداية، ولذا قامت بزيارة الطبيب الذي أكد لها حقيقة الحمل، ونصحها بالراحة.

 

 

الفنانة غادة عبدالرازق الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبدالرازق غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

ترشيحاتنا

الوطنية للإعلام: ترقية 13102 من العـاملين ودراسة مالية للتنفيذ

أكواب ووسائد.. نهب طائرة الرئيس الأمريكي.. فيديوجراف

الجيش الإسرائيلي يعترف: طائرة مسيرة من العراق ضربت قاعدة بحرية في إيلات

فتاوى الصائمين| لمن تعطى زكاة الفطر وهل تجوز لشخص واحد؟.. الأزهر يوضح

إجراءات جديدة لـ التصالح في المباني المخالفة.. تفاصيل

متظاهرون إسرائيليون يخرجون لشوارع القدس لليوم الثاني مطالبين بإقالة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرارات حكومية عاجلة.. تراجع الدواجن والبيض 15% وهذه أسعارهما غدا

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

فيديو

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ