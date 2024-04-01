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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حطام سفن بـ16 مليار جنيه إسترليني يشعل معركة بين بوليفيا والحكومة الكولومبية

صدى البلد

اندلعت معركة بين بوليفيا والحكومة الكولومبية حول حطام سفينة "الكأس المقدسة" الذي تبلغ قيمته 16 مليار جنيه إسترليني. 

فقد وصفت 3 قبائل، استخرج أسلافهم الكنز، خطط كولومبيا لاستعادة بقايا السفينة الإسبانية الغارقة "سان خوسيه" بأنها "قرصنة". 

غرقت السفينة عام 1708 ويُعتقد أنها تحمل 200 طن من الذهب والفضة والزمرد، والتي يقول البوليفيون إنها استخرجت من قبل أسلافهم المستعبدين.

وقال محاميهم خوسيه ماريو لانشو: "لدينا ما يكفي من الحقوق والتاريخ والأخلاق لقبول واستيعاب مطالبات هذه المجتمعات". وأضاف: "التدخل في الموقع دون موافقة هؤلاء الناس سيكون شكلاً من أشكال النهب". لكن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، جعل من استعادة حطام السفينة أولوية.

على مقربة من الوطن، انضمت صحيفة ديلي ستار إلى البحث عن الكنز في حطام السفينة الأكثر قيمة في التاريخ. يحيط الغموض بـ "Merchant Royal" التي غرقت قبل 400 عام وعلى متنها 4 مليارات جنيه إسترليني من الذهب.

 وقد أطلق خبراء حطام السفن عملية بحث عن البقايا بالقرب من جزر سيلي في كورنوال.

 ويزعم السكان المحليون أن موقع القيم المدفونة هو سر مكشوف. لكن الخبراء حذروا من أن التيار خطير للغاية حتى بالنسبة لأشجع الغواصين.

وقالت ديلي ستار: لأننا لا نريد أن نفوّت فرصة الحصول على هذا الكنز الهائل، فقد غامرت صحيفتكم المفضلة بالسفر إلى الجنوب الغربي. تم تأمين أفضل زي قراصنة من أجل الحصول على الثروة المدفونة بكل الطرق الممكنة.

وتوجهنا إلى سينين كوف في كورنوال، حيث حاولنا الاستيلاء على أقرب قارب. يقال إن حطام السفينة هو حديث المدينة الحالي. 

سأل أحد رواد الشاطئ: "هل ستصبحون أغنياء بسببه؟" تبع ذلك حفر في الرمال باستخدام دلو ومجرفة على أمل أن تكون العملات المعدنية قد شقت طريقها إلى البر الرئيسي على مدى مئات السنين الماضية.

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