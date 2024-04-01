ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

حصل موقع صدى البلد على صور جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024
واعتمد اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .
وتشمل جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 :
- جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث
- جدول امتحانات الدبلومات الفنية للمدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث
- جداول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات
- جداول التعليم الدبلومات الفنية لطلاب التعليم المزدوج نزام الثلاث سنوات (المهن التجارية)
- جداول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات لطلاب الدمج
- جدول امتحانات الدبلومات الفنية لطلاب المدارس الثانوية الزراعية
- جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ( تجاري - فندقي - صناعي - زراعي )
وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التحريرية ” من يوم 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأول مرة اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في غياب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الذي توفي منذ أيام اثر وعكة صحية مفاجئة .