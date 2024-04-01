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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: الضربة الإسرائيلية سوَّت مبنى السفارة الإيرانية في سوريا بالأرض

السفارة الإيرانية
السفارة الإيرانية في سوريا

قالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، إن مبنى السفارة الإيرانية في سوريا سُوِّيَ بالأرض، نتيجة الضربة الإسرائيلية عليهفي وقت سابق من اليوم.

وقالت وكالة "رويترز" إن الدخان تصاعد من أنقاض مبنى السفارة الذي سوي بالأرض في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، مع وجود سيارات الطوارئ، وعلم إيراني معلق على عمود أمام الأنقاض.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن 5 أشخاص قتلوا في الغارة.

وهاجم السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري، اليوم الاثنين، قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته على مبنى ملحق بالسفارة في دمشق.

وقال السفير الإيراني في سوريا إن هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي، مؤكدا عدم القلق من أي إجراء يقوم به الكيان الغاصب.

وجدد السفير الإيراني وقوف طهران إلى جانب المقاومة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وشدد أكبري على أن "هناك مسؤولية على المؤسسات الدولية، ويجب إيقاف الإجراءات الإسرائيلية، وإذا لم يتم ذلك؛ فسيتضرر الكثيرون".

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن عدم إصابة السفير الإيراني في سوريا وعائلته بأي أذى  جراء هجوم شنه طيران الاحتلال على مبنى إقامتهم قرب السفارة الإيرانية بدمشق.

وأوضحت وسائل إعلام سورية ان المبنى المستهدف هو مقر إقامة السفير الإيراني قرب السفارة الإيرانية بدمشق وقتل في الغارة عدة أشخاص.

وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق".

وذكر محللون أن "إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق"، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "هجوم إسرائيلي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في المزة بدمشق أسفر عن مقتل 6 أشخاص".

مبنى السفارة الإيرانية في سوريا السفارة الإيرانية الضربة الإسرائيلية مبنى السفارة الذي سوي بالأرض حي المزة

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