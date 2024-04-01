عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«ملتقى الأزهر.. قضايا إسلامية» بالجامع الأزهر يبين حقوق الجار وأهميته في استقرار المجتمع

ملتقى الجامع الأزهر
ملتقى الجامع الأزهر

عقد الجامع الأزهر اليوم الاثنين في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك، عقب صلاة التراويح «ملتقى الأزهر.. قضايا إسلامية»، بمشاركة فضيلة د. صابر طه، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية وعميدها السابق، والدكتور حسني فتحي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وأدار الملتقى فضيلة الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، بحضور جمعٍ من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وجاء عنوان الملتقى اليوم«حقوق الجار رؤية مجتمعية».


قال د. صابر طه، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، إن للجار حقا عظيما على جاره، وقد حث الإسلام على الإحسان للجار، وربط بين الإيمان وبين إكرام الجار والإحسان إليه، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-:(مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جارَهُ)، مبينا أن ادنى حقوق الجار على جاره كف الأذى عنه، ثم احتمال الأذى منه، وأعلاها وأكملها: إكرامه والإحسان إليه، ورفض الإسلام إيذاء الجار وبشر بالنار من يؤذي جاره.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسني فتحي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أن حق الجار من المعروف في الشريعة، مبينا أن من أسباب الاهتمام بالجار في الشريعة الإسلامية أنه به يستقر المجتمع، فمجتمع يُؤذى فيه الجار هو مجتمع مشتت هش، ومجتمع يُحترم فيه الجار هو مجتمع قوي مترابط، مشددا أن حق الجار هو الذي يؤسس لمجتمع صالح ومتعاون ومتحاب.

وفي نهاية الملتقى تم تنظيم مسابقة دينية للمصلين، لأول مرة، لإدخال البهجة والسرور عليهم، وتم توزيع جوائز للفائزين منهم، وشهدت المسابقة تفاعلا كبيرا من المصلين وحرصوا على إجابة الأسئلة.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).

الجامع الازهر التراويح الدعوة الإسلامية الجامع الأزهر اليوم القراءات العشر حقوق الجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

ترشيحاتنا

أخبار الفن| هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

بسام راضي: برلمان البحر المتوسط يوافق بالإجماع على منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام

حكم صيام قائدي الطائرات والسفن في رمضان.. دار الإفتاء تجيب

جزاء الصيام في رمضان.. أزهري: سر بين العبد وربه

25 طائرة F-15.. رويترز تكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

جدة خضراء| الأهلي يحسم الديربي أمام الاتحاد بهدف نظيف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "شقو"

وضعت شروطا قاسية.. حقيقة عودة شيرين إلى حسام حبيب.. وعلاقة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بها

عايز شقة إسكان اجتماعي.. شوف الشروط والأماكن وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ