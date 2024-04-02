فراولة الحلقة 7.. ظهور فراولة مع الإعلامية هبة الأباصيري

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "فراولة"بظهور فراولة مرة أخرى بجانب الإعلامية هبة الأباصيري، حيث تنصح الناس بالاعتماد على أنفسهم واتباع قلوبهم.

وتحسّنت أعمال فراولة بشكل كبير وأطلقت على شركتها اسم "فراولة".

وفي إحدى المشاهد الكوميدية، تحاول سامية سوشيال ومستر شاندويلي إقناع عميل بأهمية الأحجار الكريمة.

ويظهر الكابتن رضا عبد العال إلى جانب فراولة ليطلب منها المساعدة في حل مشكلته، حيث يعاني من خسارات في الدوري ويجد صعوبة في الفوز في المباريات وتنجح فراولة في إقناعه بتغيير لون تيشيرته من الأسود إلى البمبي الملون كطريقة لتحسين حظوظه في الفوز.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.