والدة فتاة البراجيل لـ صدى البلد: الكلام كتر عليها وماتت بحالة نفسية|فيديو

قالت والدة فتاة البراجيل لـ موقع صدى البلد، أن خطيبها السابق قام بإنهاء حياة صديقه الذي كان يتدخل لحل مشكلاته معها، بعد أن تم فسخ خطبتها.

تفاصيل مثيرة في وفاة فتاة البراجيل

وتابعت والدة فتاة البراجيل، صديقه كان عندنا بيصلح وبياخد فلوس جمعية وساعتها حسام خطيبها اتصل بيه وقاله تعالى عايزك وبعدها عرفنا انه قتله، وفضلت الناس تبص لرحاب نظرات وحشة واتعقدت ومبقتش تخرج حوالي شهر.

وأكدت والدة فتاة البراجيل، بنتي فضلت 20 يوم قافلة على نفسها ومش بتخرج، في حالة اكتئاب والناس فاكرة أنها سابت حسام عشان تاخد سيد صاحبه والكلام زاد وكله كان غلط وده طبعا أثر في نفسيتها وبقت خايفة وقالت أنها تموت نفسها.

وأضافت والدة رحاب فتاة البراجيل، بنتي خافت وخلصت حياتها، وماتت مظلومة من كلام الناس الكذب وسيد مات مظلوم وغدر وكله بسبب حسام الله ينتقم منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، هو مقبوض عليه بعد ما قتل صاحبه واتسبب في وفاة رحاب بنتي، ورحاب بنتي تعبت ودتها معهد السموم وقالولي لسه مش عارفين هنشوف.

واستكملت والدة فتاة البراجيل، هي كانت في حالة نفسية وحشة ولحد دلوقتي مش عارفة بنتي ماتت ازاي، ولا ايه اللي حصلها بس الله يرحمها وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب اهو حسام كان السبب في كل حاجة خلص على صاحبه وكان السبب في موتها.

وكشفت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان الفتاة تعرضت لضغوط نفسية شديدة عقب مقتل خطيبها سيد بركة على يد خطيبها السابق حسام والذي ما ان علم بتقدم صديقه لخطبتها استدرجها وخنقه وترك جثته وسط الشارع.

واضافت التحريات برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة ان الفتاة كانت وقعت كضامن لخطيبها السابق في قرض مالي، وبعد حبسه في جريمة قتل خطيبها الحالي فوجئت بالبنك يطالبها بسداد الاقساط بدلا منه بعد انقطاعه عن السداد بسبب حبسه، واستجوب رجال المباحث اسرة الفتاة الذين اكدوا انها منذ مقتل خطيبها تعرضت الكثير من اللوم والعتاب الجارح اضافة الى خوض بعض الاهالي في سمعتها واتهامها بالتسبب في مقتله خاصة ان المتهم انهى حياته بسببها بعدما فسخت خطبتها منه وهو ما كان يؤدي الى سوء حالتها النفسية يوما بعد يوم.