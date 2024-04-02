بكار ورشيدة.. فنانو عزبة حمادة بالمطرية يرسمون البهجة على وجوه الأهالي في رمضان

حدث استثنائي و أبطاله أهالي عزبة حمادة بحي المطرية في القاهرة، خطف قلوب الجميع منذ إطلاقه قبل 10 سنوات، يشارك فيه عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات، وينضم إليهم وافدين من دول أجنبية، يأتوا خصيصا للمشاركة في هذا الحدث الضخم "إفطار المطرية" الذي تنتابك بمجرد رؤيته مشاعر من الدفء والسعادة، وتجبرك على ترديد مقولة " فيها حاجة حلوة".



أسمراني عيوني سمرا، في قلوب ، رمضان في مصر حاجه تانية ، شعارات عديدة كتبها أهالي المطرية على جدران المنازل، منها مقتبسة من الإعلانات الرمضانية والبرامج الرمضانية و من الشخصيات الكرتونية و رسومات عديدة.

وقال ياسر علي أحدي الرسامين في منطقة المطرية أنهم 7 رسامين فكروا في فكرة ل ادخال البهجة علي الناس و قاموا بالتجهيزات قبل رمضان.



وأضاف كلنا من أهالي المطرية، إذ كانت علامات السعادة والفرحة تسيطر على الجميع بداية من الصغار حتى الكبار: و استطرد " ناس كتير كانت عاوزة تشارك من بره المطرية في الرسم بتاع المنازل، لكن إحنا قولنا لا، عشان حابين كل حاجة تكون من داخل المنطقة" واختتم الحمد لله الفكرة نجحت و الناس كلها كانوا سعداء.

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