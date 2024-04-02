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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية: نرفض رفضا قاطعا الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية.. ونتضامن مع سوريا

صدى البلد

أدانت مصر استهداف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

الشورى الإيراني يتوعد إسرائيل بعقاب شديد ردا على استهداف القنصلية بدمشق

مصر تدين بقوة استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية

 

وقالت وزارة الخارجية:  نرفض رفضا قاطعا الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية تحت أي مبرر، ونتضامن مع سوريا في احترام سيادتها وسلامة أراضيها".

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستواجه عقابا شديدا على استهداف القنصلية بدمشق.

 

فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مجلس الأمن القومي الإيراني اجتمع بالأمس واتخذ القرارات المناسبة بشأن الهجوم على القنصلية في دمشق.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني "المجتمع الدولي"، إلى "رد جدي" على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية بلاده في دمشق، وأسفر عن مقتل عدد من قياديي وعناصر الحرس الثوري.

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