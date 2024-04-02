موعد عرض الحلقة 23 من ملسلسل "صيد العقارب "

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

الحلقة 22

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "صيد العقارب" بتذكر الدكتورة عايدة، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، لوصية الطبيب لها بالاهتمام بصحتها لتجنب حدوث إجهاض مثلما حدث في الماضي.

وفي الوقت نفسه ينفعل الحاج إسماعيل الغول بعد اتصاله بمعتز الذي أخبره أنه زار سامح ولم يجده في المكان المعتاد.

ويذهب إسماعيل الغول طريقه إلى منزل عائلة حسن ضرغام وهو يحمل سلاحه وتتصل زوجته سميحة بمعتز وتطلب منه الحضور فورًا.