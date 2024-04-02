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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر اختارت الاستقرار.. المعلمين تتغنى بحفل تنصيب الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، والتي تليق بمكانة مصر العظيمة ودولة 30 يونيو التي انتصرت على أهل الشر وانطلقت لآفاق التنمية والبناء، بقيادة حكيمة من قائد سفينة الوطن الرئيس السيسي.

وأوضح الزناتي، أن مصر اختارت الاستقرار ولن ترجع خطوة للوراء مرة أخرى، وأن كل أبناء الشعب يقفون خلف الرئيس السيسي لاستكمال البناء والتنمية والاستقرار.

وأضاف نقيب المعلمين، أن إرادة الشعب اختارت الرئيس السيسي، قائدا لسفينة الوطن لفترة رئاسية جديدة، وأملا فى مستقبل أفضل لأبناء الوطن، وإنقاذ وطننا من التطرف والانهيار، ومواصلة البناء والتنمية.

وأكد الزناتي، أن كلمة الرئيس السيسى اليوم أمام مجلس النواب كانت مكثفة وشديدة التركيز والوضوح، وبعثت برسائل مهمة للمجتمع، وأكدت أن عملية بناء الوطن مستمرة فى كل المجالات.

وأوضح نقيب المعلمين، أن نهج المصارحة والمشاركة الذى ينتهجه الرئيس السيسي، مع الشعب فى كل المواقف ساهم بشكل أساسي فى مواجهة كل التحديات للعبور بالوطن إلى المكانة التى يستحقها.

وأشار "الزناتي" إلى أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خطابه أمام مجلس النواب اليوم، عقب أداء اليمين الدستورية ، قوية وواضحة، بأن سلامة الوطن على رأس كل الأولويات،

وقال الرئيس: "شعب مصر العظيم منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه ندائكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جالية وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن أمن مصر وسلامة شعبها العزيز هو خياري الأول وفوق أى اعتبار".

ونبه نقيب المعلمين، إلى أن خطاب الرئيس عقب حلف اليمين الدستورية، حمل تقديرا كبيرا للمواطن المصرى، وتحمله كل الصعاب فى مسيرة الاستقرار والتنمية، حيث قال الرئيس: "إننا قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى الذى يفوز به دائما المعدن المصري النادر الذى تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة".

وأشار نقيب المعلمين إلى أن خطاب الرئيس اليوم وضع أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، ومن أهمها التشديد على دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وإنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر ، ودعم التعليم والصحة، بجانب تبني استراتيجيات تعظم من قدرات مصر الاقتصادية، واستمرار التنمية العمرانية في جميع ربوع الوطن، ومواصلة الحوار الوطنى وتنفيذ توصياته.

وأضاف رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن قيام الرئيس السيسي، عقب مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بوضع إكليل من الزهور بالنصب التذكاري بـ العاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد تقدير الرئيس الدائم للتضحيات التي قدمها أبناء الوطن لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

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