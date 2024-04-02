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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على المتنزهات المفتوحة أمام المواطنين في العيد

صدى البلد

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أن حديقة الأسماك بالجبلاية (الزمالك) مفتوحة أمام المواطنين خلال الأعياد وطول العام ، كذلك حدائق الحيوان في بعض المحافظات مثل الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.
 

وأضاف "إبراهيم"، خلال تصريحات له، أن حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة مازالتا تحت التطوير من خلال التحالف المصري الذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وتحت إشراف الإتحادين الدولى والافريقي لحدائق الحيواني وبالتعاون مع أكبر مكاتب الاستشارية الهندسية العالمية.

وتسلم التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان الحديقة اعتبارا من اليوم الأحد 9 يوليو 2023، للبدء في عملية التطوير لتكون على غرار حدائق الحيوان ، كما يتم التطوير  تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

ويتم تنفيذ مخطط تطوير الحديقة من جانب تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة وعلى رأسهم شركة المشروعات للإنتاج الحربي.

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