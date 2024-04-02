أسبوع كامل.. موعد إجازة العيد للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، يبدأ العد التنازلي لـ موعد إجازة عيد الفطر 2024، وذلك بعد أن حدد معهد البحوث الفلكية موعد عيد الفطر 2024 فلكيًا، حيث تفصلنا أيام قليلة عنه، ويبحث عدد كبير من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص والهيئات والوزارات المختلفة عن موعد إجازة “عيد الفطر” المبارك 2024 ليحصلوا على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

موعد إجازة العيد

موعد إجازة العيد

يبدأ عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ليكون بذلك يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان 2024، ووفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية فإن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة يكون في تمام الساعة 5:59 صباح يوم الأربعاء 10 أبريل.

ويتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر كل عام قبل العيد بأيام، وبشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص فيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

إجازة عيد الفطر 2024 المبارك تكون بدءًا من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم السبت 13 أبريل، على أن يستأنف الموظفون عملهم بدءًا من يوم الأحد 14 أبريل، لتكون بذلك إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين هي 4 أيام حتى الآن.

ويحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:

إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

إجازات شهر أبريل

جاء عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية في شهر أبريل بحسب مركز المعلومات كالتالي: