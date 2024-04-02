انطلاق مبادرة قطاع الابتكار والتدريب لتأهيل الطلاب ذوي الهمم لسوق العمل

مجتمع طلابي شامل متكافئ..

عقدت الدكتورة نيفين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس، لقاء بعدد من الطلاب ذوي الهمم ضمن مبادرة جامعة عين شمس برئاسة د. محمد ضياء زين العابدين نحو دعم الطلاب من ذوي الهمم تحت عنوان “مجتمع طلابي شامل متكافئ” والتوجيه نحو ضرورة دمجهم بشكل فعال في الأنشطة المختلفة وتنفيذ برامج متميزة لتدريبهم في كافة المجالات واستكمالا لدور مركز ذوي الاعاقة برئاسة د. رنا الهلالي بالجامعة والذي يضطلع برعايه الطلاب ذوي الهمم منذ اكثر من خمس سنوات.

وأشارت نيفين عاصم إلى أن المبادرة هي نتاج تعاون بين قطاعي الابتكار والتدريب والتعليم والطلاب، مؤكدة أن الهدف الأساسي من الخطة التدريبية التي وضعها قطاع التدريب والابتكار هو تزويد الأشخاص ذوي الهمم في الجامعة بالمهارات والمعرفة والدعم اللازم لتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير برامج تدريبية وأماكن إقامة وخدمات دعم مصممة خصيصًا لهم، وتعزيز إمكانية توظيفهم وتمكينهم من النجاح في حياتهم المهنية التي اختاروها وذلك من خلال تعزيز مهارات الطلبة ذوي الهمم المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك التواصل وإدارة الوقت وحل المشكلات والعمل الجماعي لتحسين قابليتهم للتوظيف.

كذلك مساعدة الطلبة ذوي الهمم على استكشاف اهتماماتهم ونقاط قوتهم وأهدافهم المهنية وتزويدهم بالتوجيه والموارد الشخصية لتخطيط مساراتهم المهنية بفعالية، إلى جانب تزويد المشاركين بخبرة عملية والتعرف على البيئات المهنية، وتعزيز ثقتهم ومهاراتهم واستعدادهم للتوظيف من خلال التدريب الصيفي.

بالاضافة الى إنشاء شبكة داعمة من الموجهين الذين يمكنهم تقديم التوجيه والتشجيع والمشورة العملية المساعدة المشاركين على التغلب على التحديات وتحقيق أهدافهم المهنية و تنمية المهارات الحياتية لدى المشاركين مثل التواصل ومهارات التعامل مع الآخرين والقيادة والثقة بالنفس، لتحسين فعاليتهم في مكان العمل.

وأضافت نيفين عاصم أن تنفيذ هذه الخطة التدريبية الشاملة، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الهمم في الجامعة من التغلب على العوائق واكتساب مهارات قيمة والنجاح في سوق العمل. ومن خلال برامج التدريب المخصصة والمسابقات والمبادرات والشراكات التعاونية يمكننا إنشاء بيئة أكثر شمولاً وداعمة تحتفي بالتنوع وتعزز تكافؤ الفرص للجميع، يمكننا بناء مستقبل أكثر شمولاً وإنصافا حيث يتم تقدير الأفراد ذوي الهمم واحترامهم وتمكينهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة في سوق العمل.