تعزيز مكانة مصر.. جامعة عين شمس تهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية

تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه علي طريق الخير لمصرنا الحبيبة، وأن تستكمل مصر تحت قيادته الحكيمة مسيرة الإنجازات لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية والاستقرار في مصر.

وثمن رئيس جامعة عين شمس جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تطوير التعليم العالي ودعم الجامعات المصرية، مما حقق تطور كمي، وكيفي غير مسبوق ، وأشاد بحرصه على بناء مستقبل واعد للشباب المصري وتوفير بيئة تعليمية متطورة تساهم في تخريج كوادر مؤهلة مواكبة لتحديات العصر قادرة علي دفع مسيرة التنمية والتقدم في مصرنا الحبيبة.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بجهود الرئيس الرائدة في تطوير مصر وتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز مكانة مصر كقوة علمية وثقافية عالمية، و بناء مستقبل مشرق لبلادنا الغالية.

سائلا المولى العلي القدير ان يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمان والسلام وأن يحفظ مصر وشعبها وقائدها ، وان يسدد على طريق الحق خطى رئيسها لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم .