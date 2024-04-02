رونالدو وماني يقودان هجوم النصر لمواجهة أبها

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة أبها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل "العالمي" وصافة ترتيب دوري المحترفين برصيد 59 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة كاملة، فيما يقبع أبها بالمركز قبل الأخير بـ22 نقطة.

وشهدت تشكيلة النصر تواجد عبدالمجيد الصليهم في التشكيلة الأساسية بدلا من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي يغيب بسبب الإيقاف.

وقرر كاسترو الدفع بالظهير الأيمن نواف بوشل من البداية بجانب محمد آل فتيل في قلب الدفاع.

ويتواجد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس الخط الهجومي في محاولة جديدة لتعزيز سجلاته التهديفية خلال الموسم الحالي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - محمد آل فتيل - بوشل.

الوسط: أوتافيو - الصليهم - سامي النجعي.

الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - رونالدو.