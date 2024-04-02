نائب بالشيوخ: حفل تنصيب الرئيس بالعاصمة الإدارية تدشين حقيقي للجمهورية الجديدة

هنأ النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء سيادته لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن كلمة الرئيس خلال حفل التنصيب اليوم عكست ملامح الست سنوات المقبلة والتي تستهدف استكمال الانجازات والتنمية.

وأوضح "البدري في تصريحات له اليوم، أن حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة تدشين حقيقي للجمهورية الجديدة التي طمح بها المصريين ونادوا بها واستجاب لهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لطالما اثبت حبه وولائه للوطن وانحيازه لشعب مصر.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن خطاب الرئيس حمل ملامح الفترة الرئاسية الجديدة وما يتبناه الرئيس من رؤى واعدة لتطوير ونهضة القطاعات المختلفة، وترتكز بشكل رئيسي على أن أمن مصر وسلامة شعبها هو خيار مصر الأول وفوق أي اعتبار كما أنها أكدت على أن مصر مستمرة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الموضوع للتنمية العمرانية وتحديث البنية التحتية لخدمة الصناعة والزراعة والقطاعات المختلفة.