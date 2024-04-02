برلماني: تنصيب السيسي لـ6 سنوات جديدة يدفع بمصر لمصاف الدول المتقدمة

أكد النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، أن تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، أحدث حالة من الفرحة والسعادة الشديدة في مصر. فالسيسي زعيم وطني، نجح في إخراج البلد من الفوضى والإرهاب وعدم الاستقرار لدولة طموحة تسعى بجد نحو الجمهورية الجديدة.

ولفت هدية، في تصريح صحفي له اليوم، أن حفل التنصيب جاء مختلفا ويدشن لفترة رئاسية جديدة ويعكس نتيجة انتخابات ديمقراطية متعددة شارك فيها الملايين من الشعب المصري، لافتا أن المصريون متفائلون بالسنوات الست القادمة في الوطن، وخصوصا أنها تبدأ مع الخروج فعليا من الأزمة الاقتصادية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة وتدفقات دولارية هائلة على مصر وتحرير سعر الصرف.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات ضخمة غير مسبوقة سواء في البنية التحتية والعمران والمدن الجددية أو في مجال الزراعة والصناعة والسياحة كما استعادة ريادة مصر وهيبتها عربيا وعالميا.

وشدد نائب الصعيد، أن الولاية الرئاسية الجديدة تدفع بمصر لمصاف الدول المتقدمة لانها تنطلق من استقرار حقيقي وتطلع للمستقبل، قائلا: تنصيب الرئيس السيسي، حدث تاريخي في تاريخ مصر لأنه يأتي في مرحلة جديدة وجمهورية جديدة نادى بها الرئيس وعمل على تنفيذها.

واختتم النائب ناصر هدية، حديثه بالقول: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لتولي أمور البلاد كما أن فوزه يدعم مسيرة التنمية والبناء والاستقرار في الوطن لـ6 سنوات قادمة.