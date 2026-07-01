رغم تعافي الملاحة في مضيق هرمز.. النفط يرتفع وسط ترقب المفاوضات

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم، الأربعاء، وسط مخاوف من أن يؤدي تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع بينهما إلى إطالة أمد اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد من أهم مناطق الإنتاج.

وبحلول الساعة 0644 ‌بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 73.09 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 69.61 دولار للبرميل.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس المتخصصة في تحليل أسواق النفط: "إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال مستمرة، لكن العملية غير منتظمة وغير متوقعة وتفتقر للشفافية".

وأضافت: "ما لم يتم التوصل إلى تفاهم جديد بين واشنطن وطهران، فقد ينتظر السوق ويراقب الوضع ⁠بحثا عن سلام وهدوء مستدامين قبل أن يستأنف النفط الخام القوة الدافعة الهبوطية".

ووصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة أمس، الثلاثاء، لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات "رفيعة المستوى"، لكن إيران وقطر المضيفة قالتا إنهما سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع الإيرانيين أنفسهم.

وقالت قطر إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان من بين الذين التقوا بويتكوف وكوشنر.

وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولارا للبرميل بين الربعين الأول والثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 31 دولارا، في أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار ‌الطلب ⁠العالمي على النفط.

وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب التقدم المحرز نحو إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع المكاسب الحادة التي أثارتها الأعمال القتالية في وقت سابق.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع إيران بعد خمسة ارتفاعات شهرية متتالية، إذ هدأت معاودة فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات ⁠طويلة الأمد في الإمدادات.

وقال جيه. دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إيران ستُمنع من فرض رسوم عبور عبر المضيق، مضيفا في مقابلة تلفزيونية: "لن ينتهي الأمر إلى تحصيل الإيرانيين رسوما من السفن التي تمر عبر مضيق هرمز".

وبدأت حركة مرور الناقلات عبر هذا الممر المائي الحيوي ⁠في التعافي، إذ قال فانس إن تدفق النفط عبر المضيق عاد إلى مستويات ما قبل الحرب. ولم يقدم أرقاما.

في الوقت نفسه، ذكرت مصادر في السوق، مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من ⁠النفط الخام انخفضت مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو.

وتنتظر الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.