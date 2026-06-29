الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع النفط وترقب بيانات أمريكية حاسمة

تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم /الإثنين/، وسط حالة من الحذر سيطرت على المستثمرين بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب ترقب بيانات اقتصادية رئيسية في أوروبا والولايات المتحدة قد تحدد مسار السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.03% إلى 635.66 نقطة، فيما استقر مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي دون تغير يذكر، وتراجع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.2%، بينما حافظ مؤشر فوتسي 100 البريطاني على مستواه دون تغير ملحوظ.

وتأثرت الأسواق بارتفاع أسعار النفط، مع استمرار المخاوف بشأن اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز؛ وهو ما أعاد المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

يأتي ذلك بعد أسبوع شهد موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا عالميا، في ظل تراجع شهية المستثمرين تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي عقب الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، التي يُنظر إليها باعتبارها مؤشرا رئيسيا لتحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب صدور مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو وخطاب مرتقب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بحثا عن مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأسهم، قفز سهم شركة "ناجارو" بنحو 90% بعد تلقيها عروض استحواذ، فيما ارتفع سهم شركة "بروسوس" بنسبة 2% عقب إعلان نتائجها المالية السنوية.

وفي سياق متصل، رفع بنك "جي بي مورجان" مستهدفاته لمؤشرات الأسهم الأوروبية حتى نهاية عام 2026، مستندا إلى توقعاته بتسارع نمو أرباح الشركات واتساع نطاق المشاركة في مكاسب السوق.

ورفع البنك مستهدفه لمؤشر ستوكس 600 إلى 680 نقطة مقابل 630 نقطة في توقعاته السابقة، بما يشير إلى إمكانية ارتفاعه بنحو 7% عن مستواه الحالي البالغ نحو 636 نقطة.

كما رفع مستهدف مؤشر MSCI لمنطقة اليورو إلى 420 نقطة من 385 نقطة، بما يعادل مكاسب متوقعة بنحو 10%، كما زاد مستهدف مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى 11 ألف نقطة مقابل 10,300 نقطة سابقًا، بما يشير إلى ارتفاع متوقع بنحو 5%.

كذلك حدد البنك مستهدفًا عند 2750 نقطة لمؤشر MSCI Europe، بما يعادل زيادة بنحو 8% عن مستواه الحالي، ورفع مستهدف يورو ستوكس 50 إلى 6800 نقطة، بما يشير إلى مكاسب متوقعة تقارب 9%.

وأوضح البنك - في مذكرة بحثية - أنه قام بتحديث مستهدفاته للمؤشرات الأوروبية استنادًا إلى توقعات بمواصلة الأسواق تحقيق مكاسب إضافية تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مستهدفه السابق لمؤشر ستوكس 600، الصادر في نوفمبر الماضي عند 630 نقطة، تحقق بالفعل بعدما ارتفع المؤشر بنحو 13% وسجل أعلى مستوياته منذ بداية العام خلال الأسبوع الماضي.