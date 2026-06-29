قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر
تشكيل اليابان أمام البرازيل في كأس العالم
ما كفارة من نذر الصيام طول العمر ولم يقدر؟ الإفتاء تحددها بالجنيه
بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو .. الداخلية تقرر مد مبادرة كلنا واحد
تحصل على صور من حساباتها.. القبض على المتهم بتهديد سيدة أجنبية
الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمخزن خردة في المنوفية
لو جتلك فاتورة كهرباء عالية.. كيفيه تقديم شكوي رسميا
وسط التوترات الإقليمية.. ماكرون يعلن تعاونا مع عُمان لإزالة الألغام من مضيق هرمز
وزير الصحة يكشف إجراءات جديدة لضبط صرف ألبان الأطفال
إيقاف تنفيذ حبس البلوجر نرمين طارق 6 أشهر والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع النفط وترقب بيانات أمريكية حاسمة

الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع النفط وترقب بيانات أمريكية حاسمة
الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع النفط وترقب بيانات أمريكية حاسمة
أ ش أ

تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم /الإثنين/، وسط حالة من الحذر سيطرت على المستثمرين بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب ترقب بيانات اقتصادية رئيسية في أوروبا والولايات المتحدة قد تحدد مسار السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.03% إلى 635.66 نقطة، فيما استقر مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي دون تغير يذكر، وتراجع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.2%، بينما حافظ مؤشر فوتسي 100 البريطاني على مستواه دون تغير ملحوظ.

وتأثرت الأسواق بارتفاع أسعار النفط، مع استمرار المخاوف بشأن اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز؛ وهو ما أعاد المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

يأتي ذلك بعد أسبوع شهد موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا عالميا، في ظل تراجع شهية المستثمرين تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي عقب الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، التي يُنظر إليها باعتبارها مؤشرا رئيسيا لتحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب صدور مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو وخطاب مرتقب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بحثا عن مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأسهم، قفز سهم شركة "ناجارو" بنحو 90% بعد تلقيها عروض استحواذ، فيما ارتفع سهم شركة "بروسوس" بنسبة 2% عقب إعلان نتائجها المالية السنوية.

وفي سياق متصل، رفع بنك "جي بي مورجان" مستهدفاته لمؤشرات الأسهم الأوروبية حتى نهاية عام 2026، مستندا إلى توقعاته بتسارع نمو أرباح الشركات واتساع نطاق المشاركة في مكاسب السوق.

ورفع البنك مستهدفه لمؤشر ستوكس 600 إلى 680 نقطة مقابل 630 نقطة في توقعاته السابقة، بما يشير إلى إمكانية ارتفاعه بنحو 7% عن مستواه الحالي البالغ نحو 636 نقطة.

كما رفع مستهدف مؤشر MSCI لمنطقة اليورو إلى 420 نقطة من 385 نقطة، بما يعادل مكاسب متوقعة بنحو 10%، كما زاد مستهدف مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى 11 ألف نقطة مقابل 10,300 نقطة سابقًا، بما يشير إلى ارتفاع متوقع بنحو 5%.

كذلك حدد البنك مستهدفًا عند 2750 نقطة لمؤشر MSCI Europe، بما يعادل زيادة بنحو 8% عن مستواه الحالي، ورفع مستهدف يورو ستوكس 50 إلى 6800 نقطة، بما يشير إلى مكاسب متوقعة تقارب 9%.

وأوضح البنك - في مذكرة بحثية - أنه قام بتحديث مستهدفاته للمؤشرات الأوروبية استنادًا إلى توقعات بمواصلة الأسواق تحقيق مكاسب إضافية تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مستهدفه السابق لمؤشر ستوكس 600، الصادر في نوفمبر الماضي عند 630 نقطة، تحقق بالفعل بعدما ارتفع المؤشر بنحو 13% وسجل أعلى مستوياته منذ بداية العام خلال الأسبوع الماضي.

تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط مسار السياسات النقدية اضطراب حركة الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

ترشيحاتنا

محكمة

حبس محامي شهر وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة تصوير جلسة محاكمة دون إذن

المتهم

حاولوا إقتحام منزل مواطن.. القبض على 4 أشخاص إنتحلوا صفة رجال شرطة بالمعصرة

المتهمة

القبض على صانعة محتوى أجنبية نشرت فيديوهات خادشة

بالصور

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

بوزن زائد.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة الشراشيب على طريقة شاكيرا في عروس البحر الإسكندرية

مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية

تحفظ البطيخ طازجًا لأيام.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد