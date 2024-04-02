مسلسل الصديقات الحلقة 23.. مداهمة مخازن سوزان نجم الدين

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل الصديقات مداهمة الشرطة للمخازن الخاصة بسوزان نجم الدين، والتي تلعب دور عبير في المسلسل، حيث أولت سوزان إجراء بعض الاتصالات الهاتفية خوفًا من تلك المداهمة.



ودارت أحداث الحلقة حول وقوف عبير بجانب القريبين منها، سواء أصدقاءها أو من أفراد عائلتها، حيث تحاول أن تساهم في حل مشاكل كل من حولها، حتى تكون مطمئنة عليهم.



وطمأنت عبير صديقتها لي لي أنها ستقف بجانبها وذلك بعد أن ساعدتها في التخلص من أذى زوجها بالقانون، وأكدت لها أنها ستتمكن من مساعدتها في استرجاع الملهى الليلي الذي حصل زوجها عليه دون أدنى حق.



ويشارك في مسلسل الصديقات بجانب الفنانة سوزان نجم الدين، مجموعة من الفنانين من بينهم: فايز قزق، ومحمد حداقي، وصباح الجزائري، وآخرون وهو من تأليف أحمد السيد وإخراج محمد زهير رجب.