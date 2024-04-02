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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: ستولتنبرج يقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا

ستولتنبرج
ستولتنبرج

اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار يشمل مساهمات الحلفاء على مدى خمس سنوات لأوكرانيا كجزء من حزمة من المقرر أن يوقعها زعماء الناتو في يوليو في واشنطن.

وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية نقلا عن مصادر بأن أعضاء الناتو ما زالوا يناقشون اقتراح ستولتنبرج والتسهيلات المحاسبية، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تضمين المساعدات الثنائية لأوكرانيا في الإجمالي.

ومن المرجح أن يتغير الاقتراح قبل أن يتوصل الحلفاء إلى اتفاق، حسبما أشارت مصادر الوكالة المجهولة.

وكجزء من الحزمة، قد يتولى الناتو أيضًا المسؤوليات التشغيلية لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ("رامشتاين")، التي تنسق توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من حوالي 50 دولة، وفقًا للمصادر. وأضافوا أنه تحت قيادة القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا كريس كافولي، فإن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحمي مجموعة الاتصال من أي تغييرات سياسية قد تنشأ بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه إذا وافق الحلفاء على اقتراح ستولتنبرج، فإن محاولة الناتو القيام بدور أكثر نشاطًا في تقديم المساعدة لأوكرانيا ستعني تحولًا نموذجيًا للتحالف العسكري، الذي نأى بنفسه سابقًا عن هذه الجهود لتجنب التورط المحتمل في حرب واسعة النطاق مع روسيا. 

تجدر الإشارة إلى أن الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، السفير جوليان سميث، قال اليوم الثلاثاء إن موافقة الكونجرس السريعة على مساعدة أوكرانيا أمر بالغ الأهمية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرج صندوق بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا زعماء الناتو

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