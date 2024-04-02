كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في دير البلح بغزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في أحد المباني بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم ايضا، أنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت كتائب القسام، أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 و7 جنود إسرائيليين كانوا بنفس المكان بقذيفة أخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.