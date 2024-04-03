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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليحة 8.. أدهم يقرر الزواج ولم يكشف عن العروسة

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "مليحة"، أعلن أدهم لوالدته عن قراره بالزواج وتنبهر الأم بالخبر وتفرح به، حيث كانت تنتظر هذااليوم منذ فترة طويلة.

 

ومع ذلك، لم يكشف أدهم عن هوية ستكون مليحة أم إيناس، ابنة خاله.

 

وفي نفس الوقت زارت مليحة جدتها ألطاف في منزل الضابط أدهم لتطمئن عليه وتشكره على مساعدة جدها في المعبر استقبل أدهم وعائلتهالضيفتين بكل حفاوة.

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

 

 

أبطال مسلسل مليحة مسلسل مليحة مليحة

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