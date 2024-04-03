مسلسل المعلم الحلقة 23.. وفاة سهر الصايغ وتترك وصيتها لدهب

توفت سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم في مسلسل المعلم خلال الحلقة 23، إذ اتصل الطبيب بمصطفى شعبان وطلب منه الحضور فورًا بالفعل جاء ومعه الأموال التي حصلها من الجنتل وشداد نظير المخدرات.

وقالت لـ"دهب" خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 23: "عوزاكي تخلي دبلتي في إيدك وحسن أمانة في رقبتك ابني يا دهب أمانة في رقبتك ليوم الدين، مش عايزة مناهدة مفيش وقت"، وقامت بتلبيسها الدبلة، وقالت: "الحمد لله أنا كده رضيت مظلمة الناس، إدعيلي يا دهب ربنا يسامحني أبقي بوسيلي حسن".

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23 ، قالت لـ شعبان "مفيش حد في الدنيا هيحب حسن ويحبك قد دهب، أتجوزها يا معلم أمانة عليك تتجوزها وتريحني، أنا بقول الحقيقة اللي السنين معرفتش تخبيها كان نفسي أجوزهالك على حياة عيني، دهب بنت حلال وأنا مش هأمن حد على حسن غيرها خليني أملي عيني منك شوية".