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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر تخالف العالمي.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدى البلد

واصلت  أسعار الذهب بمصر مما يظهر تجاهل السعر للارتفاعات التاريخية التي تسجلها سعر الأونصة العالمية، يأتي هذا في ظل عدم وضوح اتجاه في الأسواق حالياً وسط ترقب الأسواق للتطورات الحالية في الاقتصاد المصري. 

وساهم ضعف الطلب على الذهب خلال شهر رمضان بشكل كبير في حركة التذبذب الحالي في السعر، خاصة في ظل ترقب الأسواق للتغيرات الحالية في الاقتصاد المصري بعد عدد من الإجراءات الهامة التي شهدها طوال شهر مارس. 

وعالميا، ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي من جديد خلال تداولات اليوم لتسجل مستوى تاريخي جديد وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، يرجع هذا إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية. 


سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند المستوى 2266 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2251 دولار للأونصة لتسجل ارتفاع بنسبة 0.4% ويتداول الان عند المستوى 2261 دولار للأونصة. 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء  ضمن نشرته الخدمية. 

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3090 جنيهًا، والأوقية سجلت 2261 دولارًا.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2261 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2649 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3090 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3531 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.720 جنيهًا.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

يدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية يقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد من هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.

 

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