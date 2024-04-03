انهيار مبانِ.. فيديوهات صادمة توثق آثار زلزال تايوان

وثق مقطع فيديو متداول، انهيار عدد من المباني في تايوان، بعد الزلزال الذي ضرب مدينة هوالين بقوة 7.2 درجة، وهز الجزيرة بأكملها.

ويبدو أن مدينة هوالين الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان تعرضت لأضرار جسيمة. وكانت المدينة قريبة من مركز الزلزال.

وأدى الزلزال إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي على ارتفاع يصل إلى 10 أقدام من اليابان.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن شهود عيان، بالشعور بزلزال قوي في العاصمة التايوانية تايبيه وانقطاع الكهرباء في أجزاء منها.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، أن زلزالًا بقوة 7.3 درجة ضرب المنطقة البحرية بالقرب من هوالين بتايوان صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وقال تقرير صادر عن المركز إنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 23.81 درجة شمالا وخط طول 121.74 درجة شرقا.

فيما ذكرت الإدارة المركزية للطقس في تايوان أنها سجلت زلزالا قوته 7.2 درجة.

وأظهر فيديو آخر من داخل إحدى الوحدات السكنية، لحظة وقوع الزلزال في تايوان.