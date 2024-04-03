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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى للركاب.. السكة الحديد تفتح الحجز لقطارات عيد الفطر الإضافية في هذا الموعد

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

 قرّرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 6 /4 /2024 إلى 20 /4 /2024 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجّه المهندس  محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة ، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي :


- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان يومياً  خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10 طبقا للجدول المرفق   .
- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة )  أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10 طبقا للجدول المرفق   .
- تشغيل قطار 1942 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان  يومياً   خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05 طبقا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار 1943 ( ثالثة مكيفة )  أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40 طبقا للجدول المرفق   .
- تشغيل قطار 1944 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان  يومياً  خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45 طبقا للجدول المرفق   .
- تشغيل قطار 1945 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 8 / 4 / 2024 وحتى 20 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05 طبقا للجدول المرفق   .
- تشغيل قطار 1946 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان  يوم 8 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم  من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:10 طبقا للجدول المرفق   .
- تشغيل قطار 1947 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يوم 12/4/2024 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل القاهرة الساعة 21:35 طبقا للجدول المرفق   .
- تشغيل قطار 1948 ( ثالثة مكيفة )  الإسكندرية / أسوان  يوم 7 / 4 / 2024 فقط  حيث يقوم  من محطة الاسكندرية الساعة 11:50   ويصل أسوان الساعة 03:55 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط   بين القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35  طبقاً للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة أسوان / الاسكندرية يوم 13/ 4/ 2024 فقط محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط   بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الاإسكندرية الساعة 11:50 ويصل الاسكندرية الساعة 14:15 طبقاً للجدول المرفق .

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بشرى للركاب.. السكة الحديد تفتح الحجز لقطارات عيد الفطر الإضافية في هذا الموعد

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