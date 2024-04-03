موعد عرض الحلقة 24 من مسلسل "صيد العقارب "

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

الحلقة 23

شهدت أحداث الحلقة قيام ولاء بطعن زوجها معتز بعد أن تلقت تسجيلات على هاتف طليقها تكشف عن وجود علاقة غير شرعية بين زوجة والدها ومعتز.

كما شهدت احداث الحلقة غضب إسماعيل الغول بسبب اختفاء نجله سامح.

وتضمنت الحلقة القبض على ولاء، ابنة إسماعيل الغول، بعد طعنها لزوجها معتز.

وتواصل إسماعيل مع شوقي، زوج شقيقة عايدة، ويطلب منه وضع سم لها مقابل ١٠ ملايين جنيه.