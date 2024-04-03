عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل "فراولة "

صدى البلد

تُعرض الحلقة التاسعة من مسلسل "فراولة"، والتي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً. 

وسيتم إعادة عرضها مرة أخرى في الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 1:45 ظهرًا. 

وتجسد نيللي كريم في المسلسل دور فتاة تهتم بعلم الطاقة وقراءة التاروت، وتتغير حياتها لتصبح غنية.

وقال المؤلف محمد سليمان عبد المالك لـ “صدى البلد”، إن مسلسل “فراولة” يقدم نيللى كريم بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة بطريقة كوميدية.

 

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر،  حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

المؤلف محمد سليمان عبد المالك الفنانة نيللي كريم حجاج عبد العظيم مسلسل فراولة مسلسل “فراولة”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

ترشيحاتنا

رغم التوترات.. بادرة طيبة من الصين بشأن زلزال تايوان

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

محمد أبو العينين: الرئيس السيسي له كلمة عالمية وأي رأي له يقدر

التراجع مستمر.. تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

صدق تحذيره.. أول تعليق من العالم الهولندي على زلزال تايوان العنيف

الفلوس هي السبب| قرار جديد بشأن المتهم بقتل جزار حلوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ