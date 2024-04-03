خبير تربوي يقدم 8 نصائح مهمة لطلاب المدارس خلال إجازة عيد الفطر

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، نصائح مهمة لطلاب المدارس يجب اتباعها خلال إجازة عيد الفطر .

قال الدكتور تامر شوقي في تصريحات لصدى البلد : تأتى إجازة عيد الفطر في ظروف غير ضاغطة إلى حد ما هذا العام بالنسبة لصفوف النقل المختلفة التى انتهت من امتحانات الشهر منذ أيام قليلة ، كما سيكون متبقيا على امتحانات الثانوية العامة أكثر من شهرين ، لذلك فهناك بعض النصائح للطلاب لإستغلال إجازة عيد الفطر في الإنجاز والتحصيل بشكل جيد منها:

ألا يفرط الطالب في تناول كعك العيد والذى قد يؤثر على صحته ونشاطه الجسمى والذهنى بشكل سلبي بل لا بد من التوازن في تناوله.

يجب أن يحدد الطالب لنفسه اهدافا للإستذكار خلال أيام العيد ويضع الخطط لتحقيقها بحيث لا يضيع وقت العيد دون انتباهه لكيفية استغلالها.

على الطالب أن يستغل أيام العيد وما قبلها من أيام في اعادة تنظيم أوقات نومه واستيقاظه كما كان الحال قبل شهر رمضان المبارك مع تثبيت تلك الأوقات وعدم تغييرها قدر الإمكان.

من يحدد عدد أيام الأجازة من المذاكرة في العيد هو الطالب نفسه تحت إشراف أسرته، فإذا كان الطالب قد استذكر واجتهد بشكل جيد خلال الفترة السابقة لا يوجد أي مانع من أخذ يومين اجازة، أما إذا كان مقصرا فيمكن أن تكون فترة الراحة بالنسبة له يوم أو أقل من يوم (باعتبار انه اصلا في فترات راحة من قبل )

في كل الأحوال لا يجب أن تزيد فترة الراحة عن يومين فقط؛ ويفضل أن يكون أول أيام العيد هو المخصص للراحة والاجازة، أما إذا كان لدى الأسرة خطة للسفر خلال ثاني او ثالث أيام العيد فلابد من استغلال اول ايام العيد في المذاكرة.

لا بد أن توفر الأسرة الجو المناسب للطالب للاستذكار خلال فترة العيد وذلك في حالتين هما؛ إذا كان الطالب لديه تقصير واضح في الاستذكار، أو إذا لم يكن الطالب مقصرا في الاستذكار ولكن لديه حافز قوى لمتابعة الاستذكار خلال العيد.

يمكن أن توفر الأسرة الجو المناسب للطالب للاستذكار في العيد من خلال طريقتين أما تقليل الزيارات الأسرية قدر الإمكان أو تجميعها في يوم واحد فقط، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تعويض تلك الزيارات عقب الامتحانات.