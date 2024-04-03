النقل: مخطط شامل لإنشاء 30 ميناء جافا ومنطقة لوجستية.. اعرف أماكنها

تعمل وزارة النقل على خطة شاملة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بهدف منع تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .

وقامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء 30 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية (السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان – بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق - قسطل - أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى - أبو سمبل – 2 منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية – المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ) .



وفي هذا الإطار تم الآتي :



افتتح رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص.

ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية.

تم اسناد انشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان علي مساحة 250 فدانا الى شركة ميدلوج احدي الشركات التابعة لشركة MSC العالمية .

تم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري علي مساحة 21 فدانا.

تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري ليبي ( الرائد للإستشارات الهندسية –

شركة الساعد للأعمال الهندسية ) لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بمدينة السلوم بتاريخ 7/ 11 /2023 ضمن فاعليات مؤتمر TransMEA2023

لتقديم العرض الفني والمالى الكامل لتشغيل الميناء خلال شهرين.



تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبريس لإنشاء وادارة وتشغيل الميناء الجاف في برج العرب.



تم التعاقد مع شركة سامكريت كمستثمر ومطور عقارى لإنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية و تم نهو أعمال الجسات والدراسات وتم نزول الشركة لموقع العمل.



جاري طرح انشاء مجموعة من الموانئ البرية والجافة علي المستثمرين في مزايدة بنظام المظاريف المغلقة ومن اهمها ( السلوم - السادات – الفيوم الجديدة – قسطل – ارقين ) .



وفي إطار تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً افتتح رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق.

وجاري تطوير ميناء طابا البري بتكلفة 129,8 مليون جنيه .