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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بائع يطلق الرصاص على آخر بسبب فرش بضائع بدار السلام

مسدس
مسدس

شهدت منطقة دار السلام جريمة قتل بشعه عندما اطلق بائع الرصاص علي أخر للخلاف علي فرش بضائع ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين أحدهما توفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم ، و مالك فرش إكسسوارات بدائرة القسم لقيام الأخير بإفتراش بضاعته أمام مسكن أحدهما ، حيث قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض .

فقام الأخير بإطلاق عيار خرطوش مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاته ، تم ضبط المتهمَين ، وبحوزتهما فرد خرطوش محلى وسلاح أبيض ، وإعترفا بإرتكابهما الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة جريمة قتل دار السلام شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة مشاجرة بين شخصين مشاجرة

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