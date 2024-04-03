بائع يطلق الرصاص على آخر بسبب فرش بضائع بدار السلام

شهدت منطقة دار السلام جريمة قتل بشعه عندما اطلق بائع الرصاص علي أخر للخلاف علي فرش بضائع ، وتولت النيابة التحقيق .



تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين أحدهما توفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم ، و مالك فرش إكسسوارات بدائرة القسم لقيام الأخير بإفتراش بضاعته أمام مسكن أحدهما ، حيث قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض .

فقام الأخير بإطلاق عيار خرطوش مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاته ، تم ضبط المتهمَين ، وبحوزتهما فرد خرطوش محلى وسلاح أبيض ، وإعترفا بإرتكابهما الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.