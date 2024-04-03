المستشفيات تستقبل 59 ألف مريض غسيل كلوي وتجري 9.2 مليون جلسة سنويا

كشفت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأرقام الهامة الخاص بالغسيل الكلوي وعدد المرضي وتكلفة تلك الخدمات

أكدت الوزارة أنه يتم إجراء ٩.٢ مليون جلسة غسيل كلوي في العام الواحد من خلال "١١ ألف ماكينة غسيل كلوي حكومي و ٤ آلاف ماكينة بالقطاع الخاص"، بقيمة إجمالية سنوية تصل ل ٥.٣ مليار جنيه في العام، وتشمل قرارت العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي

واوضحت الوزارة أن إجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي بجمهورية مصر العربية يبلغ حوالي ٥٩ ألف مريض: ٣٧ ألف مريض يتلقون الخدمة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان بنسبة ٦٣،٣٪ ، من خلال ٣٩٧ مركز حكومي، وعدد ١٧ ألف مريض يتلقون الخدمة في مستشفيات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بنسبة ٢٨،٣٪ في عدد ٣٨٠ مركز خاص، بينما يتلقى ٥ آلاف مريض الخدمة في جهات أخرى كالمستشفيات الجامعية والشرطية ومستشفيات القوات المسلحة والشركات والوزارات الأخرى بنسبة تصل ٨،٤٪.