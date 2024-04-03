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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برنامج تدريبي بـ"تكنولوجيا الأغذية" عن دور وزارة الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائي

صدى البلد

أعلن مركز تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية عن استقبال عدد من طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، لتنظيم برنامج التدريبى عن دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى.

وأشار دكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إلى أن المعهد استقبل 12 طالبا وطالبة من كلية الزراعة – تخصص صناعات غذائية – جامعة القاهرة لتدريبهم باقسام المعهد المختلفة حيث يتضمن البرنامج التدريبى التعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية ومن خلال التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى وايضا التعرف على رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى ومساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد .

كما تم تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر و الفاكهة) –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف 

من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى اعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى وذلك من خلال تدريب الطلاب و اكسابهم الخبرة فى مجال التصنيع الغذائى وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية ورفع كفاءتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية من خلال  التدريب العملى للطلاب على اجراء الإختبارات الكيماوية والطبيعية و الميكروبيوجية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و الوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى وأيضا تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة بالإضافة الى التعرف على  كل ماهو جديد فى طرق حفظ الأغذية سواء طرق الحفظ التقليدية  أو الحديثة لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج و التداول علاوه على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة على البيئة وزيادة العائد الإقتصادي من خلال القيمة المضافة.

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