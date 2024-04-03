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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بالشرقية: بدء فعاليات برنامج تدريبي للفتيات بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني

صدى البلد

قال مدير مديرية العمل بالشرقية أحمد عبدالهادي إنه تم بدء فعاليات البرنامج التدريبي المجاني للفتيات ضمن خطة مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي بمجال العمل للعام 2024.


وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الأربعاء/ - أن المشروع تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل في 4 محافظات هي (الشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية والسويس) بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.


وأوضح أنه يجرى تنفيذ المشروع بمحافظة الشرقية لمدة شهر في مدن (الزقازيق، والعاشر من رمضان ومنيا القمح)، والذي يستهدف المرأة المعيلة (18 - 55) عاما.


وتابع أن تلك التدريبات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وفرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات.


ولفت إلى أن المزايا التي تحصل عليها المتدربة من التدريب هي اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الاختصاص التي تؤهل المتدربين للالتحاق بفرصة العمل المناسبة، وبعد اجتياز الاختبار (العملي والنظري) تُمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل.


كما يتم خلال البرنامج التدريبي الاستعانة بنخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من مديرية الصحة والأوقاف لتنظيم ندوات لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة بقضايا الزواج المبكر، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتحرش الجنسي، والمساواة وعدم التمييز في مجال العمل ومناهضة ختان الإناث.


ونوه بأنه يجرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إعداد ندوات حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات، ومساعدة المتدربات في الالتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.
 

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