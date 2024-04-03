عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تموين الإسكندرية" تعلن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

صدى البلد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية.


ووجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم بتشديد الحملات الرقابية على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.


وأشار بيان الصادر عن المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التمويني بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها.


وأوضح البيان أنه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال إجازة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.


وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية، وتوافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتي لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.


كما تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود والبوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها.


وأشار البيان إلى أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية اليومية الصباحية والمسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية لمتابعة الأسواق، والتأكد من توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

ترشيحاتنا

مشاجرة بين بلطجية بزعامة موظف بحي الهرم .. وسقوط 3 مصابين بالرصاص

مطالبًا بحل أزمة غزة.. العراق يدين قصف القنصلية الإيرانية في دمشق

أنباء عن تعطل بعض منصات "ميتا" بعدة مناطق حول العالم

الخارجية الأمريكية: مقتـ.ل موظفي الإغاثة في غزة غير مقبول.. وننتظر نتيجة التحقيق

توقف خدمة واتساب في مصر بسبب عطل مفاجيء

اللهم بلغنا ليلة القدر.. احرص على هذه الكلمات الدعاء فيها مستجاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات صادمة عن وفاة فنانة سعودية أثارت حزن السوشيال ميديا

بـ4500 ريال.. أرخص سيارة في السعودية| فرصة لا تعوض

مسلسل جودر الحلقة 9.. ياسر جلال يحدد موعد زواجه من جيهان الشماشرجي

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ