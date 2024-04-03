"تموين الإسكندرية" تعلن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية.



ووجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم بتشديد الحملات الرقابية على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.



وأشار بيان الصادر عن المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التمويني بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها.



وأوضح البيان أنه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال إجازة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية، وتوافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتي لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.



كما تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود والبوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها.



وأشار البيان إلى أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية اليومية الصباحية والمسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية لمتابعة الأسواق، والتأكد من توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها.

