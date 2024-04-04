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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قيمة تداولات الأسهم السعودية تقفز 114% في الربع الأول 2024

صدى البلد

سجلت قيم التداول في سوق الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة 114% في الربع الأول من 2024، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2023، بقيمة تداولات إجمالية للأسهم 576 مليار ريال.

أغلق مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" متجاوزا 12400 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالي ليرتفع بنحو 17% مقارنة بإغلاق الربع الأول من عام 2023.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 35.02 مليون صفقة بنهاية الربع الماضي مقابل 20.12 مليون صفقة تم تنفيذها في الربع الأول 2023، بارتفاع نسبته 74.04% وفق التقرير الإحصائي لـ"تداول السعودية".


وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول من 2024 نحو 10.94 تريليون ريال أي ما يعادل، 2.92 تريليون دولار أميركي، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 9.56% مقارنة بالربع الأول من عام 2022

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