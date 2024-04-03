مليحة الحلقة 9 .. خطبة أدهم لابنة خاله إيناس

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "مليحة"، قرار أدهم أن يستغل حفل عقد قران شقيقه "علي" مع فريدة، ليتقدم لابنة خاله إيناس.





واثار الخبر حزن مليحة عندما أعلن خلال اجتماع العائلة والاحتفال.





تتوالى الأحداث في الحلقة التاسعة من مسلسل "مليحة"، حيث يذهب صالح وزوجته نوال إلى طبيب الأورام لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، بسبب شكوكهما في إصابة نوال بمرض السرطان.





يتأكد الطبيب أن الورم انتشر في أجزاء متعددة من جسدها، ويشدد على ضرورة بدء العلاج للسيطرة على المرض.

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.