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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فراولة الحلقة 9 .. تعاون نيللي كريم مع الغول

صدى البلد

شهدت احداث الحلقة ٩ من مسلسل "فراولة"استقبال فراولة (نيللي كريم) زيارتين مهمتين في مكتبها، ويصاحب الزيارتين كميات كبيرة من المال.


 

الزيارة الأولى تأتي من رجل الأعمال مؤنس أبو الليل، صاحب شركة لتصنيع واستيراد أدوات المنزل، في حين تأتي الزيارة الثانية من عمادالغول، منافس مؤنس في السوق.


 

يطلب مؤنس من فراولة مساعدته في التخلص من عماد الغول كمنافس له في السوق.


 

و يعرض الغول على نيللي كريم مبلغًا كبيرًا من المال أكثر مما قدمه مؤنس، مقابل التخلص منه وإسقاط الدعوى بينهما، بينما تقدم فراولة عرضًا للصلح وإنهاء الصراع بينهما.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر،  حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

الفنانة نيللي كريم حجاج عبد العظيم توني ماهر صدقي صخر مسلسل فراولة نيللي كريم

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