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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس الدغيدي: ابتعدت 14 سنة لأنهم مش عايزين واحدة زيي تتكلم

ايناس الدغيدي
ايناس الدغيدي

عبرت المخرجة إيناس الدغيدي عن رأيها فيما يحدث بموسم الرياض قائلة: "موسم الرياض فايدة للسينما المصرية بلا شك، وهيضيفوا للسينما بالإمكانيات دي، لكن لغاية دلوقتي مشفتش مستوى كويس، وكل الأعمال سطحية، وانا مش من انصار حرق النجوم بالشكل ده، مينفعش احط في عمل 5 او 6 نجوم مع بعض، لأن النجم لازم يفضل نجم، وهو ابهار مالوش فايدة، لازم الفنان يبقى عزيز، ولو اتعرض عليا اعمل كل ده هعمله بس بشكل كويس، طالما هيدوني إمكانيات ويحققوا طموحاتي، ليه اقدم حاجة وحشة، ليه اروح عشان الفلوس وانسى اسمي ومكانتي، بس مقابل ده ادي كواليتي ، ومفيش جوه الابهار حاجة، واخر مرة شوفت المطربين بيقروا من ورقة، ومكلفوش نفسهم يحفظوا اغانيهم".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "حصل تزمت فكري في مصر وده سبب ابتعادي 14 سنة، لانهم مش عايزين واحدة زي ايناس الدغيدي تتكلم، وعندي مشاريع زي الصمت وعصر الحريم ومن 8 سنين، بيتكلم عن الجواري في مصر، وموضوعه يجنن وقد ايه المرأة المصرية من 1800 بتدافع عن حقوقها، ولما ارجع كله يترصد لي ويشوفوا هل هي لسه ايناس الدغيدي ولا خلاص راحت عليها، و ازاي اشتغل مسلسل استلم منه حلقتين وباقي ال30 حلقة استلمهم على الهوا، طيب اخرج ازاى، مش هستنى لما نجم يقول عايز ايناس الدغيدي تيجي تخرجلي، عمري ماعملته مع اكبر النجوم، و مطلبتش من نجيب ينتجلي رغم أنه صديقي، لأن الفنان لازم يبقى عنده كرامة، وانا عندي مواضيع وهما عايزين حاجات لايت انا مبشتغلهاش، واللي عايزني يكلمني".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

https://fb.watch/rdw8Dyut2I/

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