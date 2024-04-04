أحمد كريمة يهاجم مظهر شاهين: كل من لبس طاقية بيفتي.. فيديو

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على خلافه مع الشيخ مظهر شاهين حول فتوى عدم وقوع الطلاق الشفهي، قائلا: إنه متخصص في البلاغة ولا بد من ضبط إيقاع الفتوى".

أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كل من لبس طاقية أو غترة بدوية بيفتي في دين الله، لافتا إلى أن الأصل في العقود أن تكون قولية والتوثيق إجراء إداري ولا يلغي القولي".

فتح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، النار على شيوخ السلفية، قائلا: أرجو من كل شيخ الإفصاح عن مهنته التي جمع منها كل هذه الثروات الطائلة".