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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد كريمة: العلاج بالرقية الشرعية مُخالف للإسلام ويعد نصبًا وإتجارًا بالدين |فيديو

كريمة
كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه تصدى للمؤامرة الأمريكية لإشعال حرب طائفية، وسافرت إلى إيران وألقيت 14 محاضرة في الفقه السني، والعراق لبنان وكان هدفي من كل الزيارات هي الحيلولة دون وقع حرب طائفية بين السنة والشيعة  والأباضية.

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أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العلاج بالرقية الشرعية مخالف للإسلام ويعد نصبًا واتجارًا بالدين، لافتا إلى أنه يكون شفاءً معنويًا لا وجدانيًا، فلا علاقة له بأمراض الضغط والسكري والبروستاتا".

 

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،: "إخراج الجن من الأجساد والرقية الشرعية والحجامة والتداوي ببول الإبل تخلف"، موضحا أن قراءة القرآن بنية الدعاء لله بأن يمن عليه بالشفاء ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب وهو التداوي.

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