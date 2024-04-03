كريمة : إعانة المرأة زوجها على التعدد في السابقين لمنعه من الفاحشة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، "عشت في كفاح مرير بالسعودية من أجل بناء منزلا لأسرتي وتأمين مستقبلهم وتزويج أبنائي".

أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إعانة المرأة زوجها على التعدد كان موجودا في السابقين الأولين، وذلك بدلا من أن يرتكب الزوج الفاحشة خاصة إذا كان مسافرا للعمل بالخارج ويعاني من الوحدة.

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الأئمة والعلماء كانوا يتزوجون من البلاد التي يذهبون إليها لطلب العلم، مثل الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الشافعي، موضحا أن الزوجة التي ترفض التعدد آثمة لتعطيلها حكما شرعيا.

