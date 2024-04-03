«بتسيب عيالها مع البابجي في البيت».. أحمد كريمة ينتقد ذهاب المرأة للمسجد

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأصل أن تكون الزوجة في إسعاد زوجها وأبنائها، لافتا إلى أنه لا يفضل ذهاب الزوجة إلى صلاة التراويح وترك صغارها يلعبون "بابجي" فالأولى أن تصلي في البيت.

أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عمل المرأة إذا كان سيؤثر على الأبناء وحقوق الزوج يعد انتكاسا للفطرة.

وحذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من مخططات تتم على قدم وساق لهدم الأسرة المسلمة، لافتا إلى أن هناك ادعاءات وتلفيقات تتم فبركتها في تفسير قانون حق الكد والسعاية.