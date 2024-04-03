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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«بتسيب عيالها مع البابجي في البيت».. أحمد كريمة ينتقد ذهاب المرأة للمسجد

احمد كريمة
احمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأصل أن تكون الزوجة في إسعاد زوجها وأبنائها، لافتا إلى أنه لا يفضل ذهاب الزوجة إلى صلاة التراويح وترك صغارها يلعبون "بابجي" فالأولى أن تصلي في البيت.

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كريمة : إعانة المرأة زوجها على التعدد في السابقين لمنعه من الفاحشة

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أحمد كريمة: الزوجة الرافضة التعدد آثمة لتعطيلها حكما شرعيا

أضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عمل المرأة إذا كان سيؤثر على الأبناء وحقوق الزوج يعد انتكاسا للفطرة.

وحذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من مخططات تتم على قدم وساق لهدم الأسرة المسلمة، لافتا إلى أن هناك ادعاءات وتلفيقات تتم فبركتها في تفسير قانون حق الكد والسعاية. 

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