عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

الطريق الاوسطي
الطريق الاوسطي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع إمتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطى خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.

مما يستلزم الغلق الكلى لطريق المحاجر فى المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، وذلك إعتباراً من الساعة 12,5 صباحاً اليوم الخميس 4/4/2024 ولمدة 3 أشهر.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأوسطي الغلق الكلي الطريق الأوسطى طريق السخنة محمية وادى دجلة محمد نجيب محاجر مرور القاهرة وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

عمرو الدردير : مجلس الزمالك يقرر عدم خوض لقاء القمة بالسعودية

حريق هائل في حلوان وسيارات الإطفاء تكافح النيران.. صور

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

موضوعات متعلقة

شاهد.. حريق يلتهم عددا من النخيل والأشجار بحلوان | صور

كواليس ما حدث لطـ.فل الشرابية بعد اعتداء عامل عليه

استدعاء والد طالبة جامعية ألقت نفسها من شرفة منزلها في المعصرة

سيارة تدهس أسرة من 4 أفراد بالتجمع الخامس

أمن القاهرة يضبط 3 أشخاص يجمعون الأدوية لـ تهريبها خارج البلاد

بائع يطلق الرصاص على آخر بسبب فرش بضائع بدار السلام

أصابوا 8 أشخاص.. ضبط طلاب ألقوا ألعابا نارية على مركب من أعلى كوبري مايو

سقوط صيدلي بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية غير مصرح بتداولها

ترشيحاتنا

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

جيمس بوند المصري.. سر ظهور محمد صلاح ببدلة سوداء في ليفربول

خدعها بـ«كلبش».. حيثيات المشدد 10 سنوات و6 أشهر لـ صاحب سيارة ربع نقل

3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

قرار عاجل من النيابة بحق أسرة جزار تخلص من حياته شنقا في منزله بالصف

سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة|رقم خرافي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة|رقم خرافي

سيارة القمر.. شاهد أول شاحنة لرواد الفضاء من ناسا

هيفاء وهبي تثير ضجة بقفطان مطرز باسمها| شاهد

في ندوة صدى البلد.. سيد أسامة يكشف كواليس شخصية "ميكا"|صور

فيديو

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ