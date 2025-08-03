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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد 6 ساعات تحقيقات.. سوزي الأردنية تنهار: أنا مكنش قصدي

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية
أحمد مهدي

انهارت البلوجر سوزي الأردنية خلال التحقيق معها في القاهرة الجديدة، من البكاء حيث نفت قيامها بترديد ألفاظ في الفيديوهات أو خدش الحياء وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل جديدة عن ضبط سوزي الأردنية

 استمعت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة، لـ سوزي الأردنية، خلال 6 ساعات أكدت خلالهم أنها لم تقصد الإساءة أو ازدراء الأديان وأن الفيديوهات الخاصة بها تم اقتطاعها بهدف إثارة الجدل.

وأكدت سوزي الأردنية خلال التحقيقات أن حديثها كان بتلقائية ولم تقصد منه اساءة وأنها لم تقوم بنشر فيديوهات خادشة للحياء أو متضمنة ألفاظ خادشة وأنما تم تداول الفيديوهات بشكل آخر بعد اجتزائها.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع، مؤكدة أنها نشرت تلك المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت سوزى الاردنية فتاة بسيطة تظهر بمقاطع طبيعية دون مؤثرات أو تجميل، وتتحدث بعفوية واضحة، ولم تكن تتقن أساليب جذب الانتباه، لكن براءتها كانت كافية لجذب عدد من المتابعين الأوائل، واعتمدت على البث المباشر من غرفتها الصغيرة، دون خلفيات فاخرة أو إضاءات احترافية.

وبعد الشهرة بدأت سوزي الأردنية تعتمد على المظهر الملفت، والمكياج الكامل، وظهرت بتغييرات ملحوظة في المظهر وطريقة الحديث.

وأصبحت حديث السوشيال ميديا بعد استخدام جمل مثيرة للجدل مثل "آه الشارع اللي وراه"، وتكرار بث مقاطع غريبة أثارت الانتقادات.

ولاحظ الجمهور تغيّر نبرتها وسلوكها، وتحولها من فتاة عفوية إلى شخصية مثيرة للجدل، تبحث عن ترند دائم بأي وسيلة.

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