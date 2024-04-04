حبس المتهم بإطلاق الرصاص وإصابة شخص في الرأس بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بإطلاق الرصاص وإصابة شخص بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، ما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم باستخراج من طيات ملابسه وإطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.